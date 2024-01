Leao Milan: nessuno come lui in Serie A! Il dato del portoghese che fa felice Pioli e i rossoneri

Leao, con Kostic, è primo in classifica in Serie A per “big chances create” con 10 in 19 partite in campionato con il Milan.

A riportare i numeri è Sky Sport, spiegando che dietro al bianconero e al rossonero nelle altre posizioni ci sono Dimarco, Giroud, Zirkzee e Felipe Anderson.