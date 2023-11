Leao da leader a punto interrogativo: il Milan gli aveva fatto questa richiesta dopo il rinnovo del contratto

Tra i giocatori che non stanno rendendo come ci si aspettava c’è sicuramente anche Rafael Leao, che con l’Udinese non ha di nuovo inciso e a cui manca il gol dal 23 settembre.

Alla fine della scorsa stagione il Milan gli ha confermato la fiducia rinnovandogli il contratto fino al 2028 e triplicandogli lo stipendio. La società gli aveva dato la numero 10 chiedendogli di trascinare il gruppo e di assumersi maggiori responsabilità, promesse che finora non sono state mantenute. A scriverlo è Tuttosport.