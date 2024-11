Leao Milan, partita top contro il Real Madrid: «Ecco il vero Rafa! Fa impazzire la loro difesa, è l’uomo di Fonseca». Voti e pagelle

Leao è tornato. Il portoghese è stato eletto dai giornali come uno dei migliori, se non il migliore in campo, nella vittoria del Milan per 1-3 contro il Real Madrid al Bernabeu.

Ecco voti e pagelle del portoghese.

GAZZETTA DELLO SPORT 8 (migliore in campo) – Più continuo nel coprire, dà il meglio quando attacca. Determinante per il 2-1, sfiora il 3-1 e poi serve l’assist del tris. Il vero Leao sembra tornato

TUTTOSPORT 7.5 – «Il Milan ha un disperato bisogno di lui e, dopo ieri sera, difficilmente Fonseca cercherà la quadratura del suo cerchio senza il suo fuoriclasse lusitano, il suo uomo».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Ecco il vero Rafa. Fa la differenza sul gol di Morata. Gran parte del vantaggio è merito suo. Fa letteralmente impazzire la difesa del Real».