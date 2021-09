Leao Milan: il portoghese è il re dei dribbling in Serie A

Rafael Leao è il re dei dribbling in questo avvio di stagione in Serie A. Ecco la top 5 dei dribblatori nel nostro campionato

Rafael Leao è indubbiamente una delle armi in più di questo Milan 2021/22. Il portoghese è in crescita costante e il suo apporto alla manovra offensiva è fondamentale per i rossoneri. Secondo quanto riporta il celebre sito di statistiche Kickest, infatti, Leao è il miglior dribblatore della Serie A con 14 dribbling riusciti.

Leao precede Malinovskyi dell’Atalanta in seconda posizione, Boga e Djuricic del Sassuolo, rispettivamente in terza e in quarta posizione, ed infine Bajrami dell’Empoli che chiude la Top 5.