Leao Milan: il portoghese protagonista anche in Nazionale, secondo solo a Vinicius Jr! Il dato

Rafael Leao sta vivendo un particolare momento di forma con il Milan confermato anche in Nazionale. In Europa è secondo solo a Vinicius jr

Rafael Leao in gol contro la Svezia nell’amichevole vinta dal suo Portogallo sta confermando l’ottimo stato di forma vissuto con anche con la maglia del Milan. In stagione il 10 rossonero ha realizzato 11 gol e 10 assist in tutte le competizioni.

Se si fa il confronto con i 10 esterni sinistri più preziosi è secondo solo a Vinicius Jr (16+8). Inoltre in quanto alla media di gol e assist nei 90′ è la stessa di una leggenda del passato rossonero, Kakà (0.67).