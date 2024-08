Leao Milan, arriva la CONFERMA di Fabrizio Romano: il FUTURO del portoghese è già DECISO. La rivelazione

Fabrizio Romano è intervenuto in live su Twitch per discutere del futuro del rossonero Leao. Il 10 portoghese è stato al centro delle voci di calciomercato che vedevano il Barcellona molto forte sul rossonero. Il calciomercato Milan l’ha già blindato e anche l’esperto di mercato ha ribadito che resterà ancora in rossonero.

PAROLE – «Leao al Barcellona? Non ci pensate, Leao resta al Milan».