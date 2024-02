Leao si esalta in Milan Atalanta, è la rete più bella del campionato? Il parere di Capuano dopo il grande gol

Il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato la grande rete di Leao in Milan Atalanta, decretandola come la più bella realizzata in questo campionato di Serie A. Ecco il messaggio pubblicato sul profilo X del giornalista.

PAROLE – «Il gol di Leao è il più difficile e bello fin qui del campionato».