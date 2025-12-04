Leao Milan, Pazzini critica Allegri per la scelta di ruolo sul portoghese. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il ruolo di Rafael Leão, l’esterno portoghese e stella del Milan, continua a far discutere. La sua nuova posizione in attacco, spesso più centrale, è stata al centro delle analisi nell’ultima puntata del podcast Cose Scomode di Aura Sport, dove un ex attaccante di Milan, Inter e altre squadre ha espresso forti perplessità sulla scelta tecnica del club.

L’Istinto Non Basta: Leão Non è una Vera Prima Punta

Secondo l’ex bomber, che ha giocato in diverse squadre di Serie A, la decisione di schierare Leão in una posizione più avanzata e centrale non si sposa affatto con le sue caratteristiche naturali. Le critiche sono mirate soprattutto alla sua interpretazione del ruolo in fase statica.

“Obiettivamente Leão, l’ho visto anche dal vivo, non ha nessun movimento da prima punta, non ha neanche un movimento da prima punta,” ha dichiarato l’opinionista, sottolineando una carenza tecnica specifica per l’area di rigore.

Tuttavia, l’efficacia del numero 10 rossonero emerge in un contesto particolare, spesso favorito dalle scelte tattiche di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese: “Se il Milan, soprattutto in tante partite, aspetta e lascia la palla alle squadre avversarie, allora Leão è puro istinto e va a fare veramente male, perché attacca il campo con 30/40 metri di corsa, quindi in quel caso lì sì.”

Il Problema Contro le Difese Schierate

Il problema sorge quando il Diavolo deve fare la partita e affrontare squadre che si difendono basse. “Ma se io poi devo andare a giocare contro squadre che si difendono basse, che quindi la palla ce l’ho io, Leão non ha movimenti da prima punta da dentro l’area di rigore,” ha ribadito l’ex calciatore.

L’analisi dell’attaccante ha citato anche un esempio pratico, ricordando le partite in cui il portoghese ha sofferto giocando da solo: “C’è stata una partita in casa che lui giocava da solo, lo vai a limitare, lo vai a limitare molto.”

Solo quando il rapido esterno è affiancato da un giocatore di supporto che compensa le sue lacune, il rendimento migliora: “Quando aveva a fianco Pulisic, che comunque gli dava una mano, si muoveva, riusciva un attimino a compensare.”

La soluzione, secondo l’analisi, è chiara e spinge il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, a intervenire sul mercato per trovare un centravanti di ruolo. “Con un altro che ti fa da riferimento, che può essere Gimenez, o comunque un attaccante che ti riempie un pochino l’area, sicuramente lo può fare [Leão] perché ha qualità.” Un monito diretto allo staff tecnico e dirigenziale, affinché venga garantito il giusto equilibrio all’attacco rossonero.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.