Leao tra i migliori dribblatori della Champions League: il dato sul portoghese

Statistiche importante per Rafael Leao in Champions League: l’attaccante del Milan è tra i migliori dribblatori con 1 partita saltata

Non è una sorpresa che Rafael Leao sia la chiave di volta del gioco del Milan, l’attaccante a cui si affida la squadra per saltare l’uomo e scardinare le difese avversarie con la sua velocità. I numeri dei dribbling effettuati in Champions League, nonostante il portoghese abbia saltato una partita, lo elevano tra i top d’Europa.

Il numero 10 rossonero si piazza al quarto posto in questa speciale classifica con 29 dribbling riusciti.

Queste le prime 5 posizioni:

1) Kvaratskhelia (Napoli) – 37, 5 partite giocate

2) Mbappè (Psg) – 34, 5 partite giocate

3) Barrenetxea (Real Sociedad), 30, 5 partite giocate

4) Leao (Milan), 29, 4 partite giocate

5) Achouri (Copenhagen), 27, 5 partite giocate