Leao infiamma il popolo rossonero: il suo messaggio dopo Frosinone-Milan – FOTO

Leao infiamma il popolo rossonero: il messaggio dell’attaccante portoghese dopo la vittoria contro il Frosinone – FOTO

Ieri sera il Milan ha conquistato altri tre punti fondamentali per la propria corsa in campionato grazie alla vittoria contro il Frosinone. Leao sui social ha pubblicato un messaggio che in poco tempo ha infiammato tutto il popolo rossonero.

LEAO – «Atteggiamento da squadra vincente» ha scritto l’attaccante portoghese sul proprio profilo Instagram.