Leao sempre più leader del Milan: la chiave è Allegri, spunta l’aneddoto tra i due che non passa assolutamente inosservato

Leao leader e libero nel Milan: la chiave della rinascita del portoghese legata al grande rapporto con Massimiliano Allegri

Il rapporto tra Rafael Leão e il tecnico Massimiliano Allegri è la chiave di volta del successo del Milan in questa stagione. In una lunga intervista concessa a CBS, il campione portoghese ha svelato la strategia psicologica e tattica che Allegri ha adottato per farlo sentire al centro del nuovo progetto rossonero.

Leao e il messaggio di Allegri: «Sii libero»

Nonostante i numerosi cambiamenti estivi nel management e nella rosa, Allegri ha sempre garantito al numero 10 del Milan la massima fiducia. Il Corriere dello Sport ha sintetizzato questa strategia titolando «Libertà per Leao», un concetto confermato in pieno dal giocatore:

PAROLE – «Il mister non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: «sii libero» e la cosa più importante è stare focalizzato e avere la giusta mentalità».

Questa libertà tattica permette a Leão di esprimere al meglio il suo estro e le sue abilità con la palla, elementi fondamentali per l’attacco del Milan.

Un rapporto come quello tra padre e figlio

Il successo della collaborazione risiede anche nel legame umano creato tra i due. Leão vede in Allegri una figura che va oltre il semplice allenatore:

Stimolo e Fiducia:

«È più come un quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola nella vita, di fare le cose nella maniera giusta». Mentalità: Il tecnico toscano punta tutto sulla crescita mentale, chiedendo a Leão di non fermarsi e di rimanere concentrato anche dopo un gol.

Il portoghese ha concluso ribadendo il suo entusiasmo: «Io mi sento felice e con molta fiducia in ogni partita perché so che lui conta su di me». Questa stabilità emotiva e tecnica è cruciale per il Milan in vista di appuntamenti decisivi come il Derby.

