Leao: «Faccio i complimenti a Barte, ci tengo molto. L’obiettivo tutti sanno qual è»

Leao, uomo partita di Cagliari Milan, ha rilasciato parole da leader nel post partita. Il numero 10 esalta il lavoro di Bartesaghi

Rafael Leao, nel post partita di Cagliari-Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Insieme a lui c’è anche Davide Bartesaghi. Queste le parole dell’uomo partita:

COMPLIMENTI PER LA SQUADRA E BARTESAGHI – «Partita da squadra, l’abbiamo preparata molto bene, il mister l’ha preparata bene. Davide ha giocato centrale ma con la mentalià giusta si può fare tuttto. Faccio i complimenti a lui che ci tengo molto, faccio i complimenti a Nic».

OBIETTIVO CHIARO – «Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga, tutti sanno qual è l’obiettivo, entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti».

GIOCO PER SEGNARE – «Io entro con la mentalità di fare 1/2 gol, il mister mi sta mettendo più vicino alla porta devo cominciare a sentire il gol».

SU BARTESAGHI – «Lui sa cosa penso non dobbiamo parlarne qua davanti la Tv è un ragazzo intelligente, secondo me alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui».