Leao recupera per il Dortmund? Questo precedente fa ben sperare il Milan e i tifosi rossoneri. Le ultime notizie

Dopo l’esito degli esami per il rossonero Leao, i tifosi rossoneri sperano in un suo ritorno almeno per il match di Champions contro il Dortmund che sarà tra 17 giorni.

L’anno scorso per un’elongazione, sicuramente un’infortunio minore rispetto a quello rimediato contro il Lecce, dovette saltare il derby contro l’Inter mentre ci fu per il ritorno, dopo 10 giorni. La speranza è che il portoghese possa recuperare anche se non sarà sicuramente al 100%.