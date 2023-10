Leao, è lui il Player of the Month di settembre: ecco quando verrà premiato – FOTO

Nuovo riconoscimento per Rafael Leao: il numero 10 del Milan è il giocatore del mese di settembre del campionato di Serie A

Rafael Leao continua a mettersi in mostra con la maglia del Milan. Il portoghese è stato eletto come il miglior giocatore del mese in Serie A, questa la sua carta su EA Sports FC.

Il calciatore verrà premiato a San Siro nel prepartita di Milan-Juve.