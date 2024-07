Leao INDEMONIATO in Portogallo Slovenia: tifosi in visibilio dopo questa giocata VIDEO

Leao INDEMONIATO in Portogallo Slovenia: tifosi in visibilio dopo questa giocata. Il VIDEO della grande corsa del rossonero

Una giocata, ma non solo, di un Leao in grande forma nel primo tempo di Portogallo Slovenia. Il rossonero sta spazzando le tante critiche ricevute in queste prime partite di Euro2024 con una grande prestazione.

What a run from Leao 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KE6fUMovTt — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) July 1, 2024

In particolare, come si può vedere dal video, il rossonero ha fatto una delle sue galoppate. Non l’unica nei primi ottimi 45′ in cui però i portoghesi non sono riusciti a sbloccarla. Tanti strappi e un passaggio a Palinha che ha colpito il palo.