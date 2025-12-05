Leao tradisce Allegri: serata no del portoghese, quella differenza rispetto al campionato è balzata all’occhio

Leao ha sbagliato un gol clamoroso ieri sera contro la Lazio prima del gol vittoria di Zaccagni: il portoghese ha di fatto condannato Allegri

L’altalena emotiva che caratterizza il calcio ha avuto il volto di Rafael Leão nella serata di Coppa Italia. Dopo la «zampata da vero bomber» che aveva regalato i tre punti contro la Lazio in campionato, ieri sera il numero 10 milanista si è «mangiato la più grossa occasione» per il Diavolo. Al termine di una bellissima azione, Leão ha «sparato alto da posizione molto favorevole».

Leao, errore fatale all’Olimpico

Pochi minuti dopo è arrivato il colpo di testa di Mattia Zaccagni, che ha spedito la squadra di Sarri ai quarti. Nonostante la sconfitta vada condivisa con tanti compagni apparsi decisamente sottotono, La Gazzetta dello Sport punta il dito sull’errore del portoghese con un titolo emblematico: «Colpo Zaccagni: Leao sbaglia e condanna Max».

La sconfitta arriva dopo una striscia positiva di «13 gare utili di fila» e, secondo la rosea, non è solo figlia dell’errore individuale. Il giornale prova infatti a dare una spiegazione tattica al passo falso milanista: «Nei rossoneri ha pesato la scelta di risparmiare Modric». La sua assenza è stata fatale, poiché Modric viene definito come «l’unico che dà qualità al palleggio lento e prevedibile» della squadra. Il Diavolo ha faticato nel primo tempo per poi dominare la ripresa, ma questo non è bastato. La Lazio si prende così la rivincita dopo il ko di San Siro e ai quarti affronterà il Bologna.