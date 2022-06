Leao erede di CR7? Il ct Santos: «Rafa deve essere semplicemente Rafa». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League contro la Repubblica Ceca, Fernando Santos ha reagito così ad una domanda inerente a Leao erede di Cristiano Ronaldo. Le parole del ct del Portogallo.

LEAO EREDE DI RONALDO – «Io non credo che i due giochino nella stessa posizione quindi la parola successore o erede mi sembra troppo. Non so quanti gol ha segnato Cristiano, forse un milione…Difficilmente qualcuno potrà sostituire Ronaldo, non solo in Portogallo ma nel mondo. E non è bello fare paragoni tra lui e Leao, Rafael deve essere semplicemente Rafael, con le sue caratteristiche e la qualità che ha. Ma se sta qui con noi pur avendo solo 21 anni vuol dire che è il futuro della nazionale e che la nazionale stessa conta su di lui».