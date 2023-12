Leao a disposizione per Atalanta Milan? Scenario non impossibile: ULTIME

Leao a disposizione per Atalanta Milan? Scenario non impossibile: le ULTIME sulle condizioni del portoghese

Sono ore decisive in casa Milan per capire se Leao potrà far parte o meno della spedizione rossonera di sabato a Bergamo. In caso di esito ok degli esami a cui si sottoporrà oggi, Rafa potrà essere convocato.

Certamente a quel punto non partirebbe dal primo minuto, ma metterebbe minuti nelle gambe a gara in corso. Altrimenti partirà titolare in Champions League contro il Newcastle. Lo riporta Tuttosport.