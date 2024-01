Leao, più assist che gol: così è cambiato il rendimento del portoghese, i numeri

Molti sono stupiti dall’astinenza dal gol in campionato di Leao. Anche i numeri lo confermano: più assist che reti

Il rendimento di Rafa Leao al Milan in questa stagione sta stupendo tutti. In tal senso i numeri non mentono, rispetto allo scorso anno il suo contributo per la squadra è cambiato: meno gol ma più assist:

come riportato da Sky Sport nella stagione 22-23 la media assist era quella di 0.24 oggi salita a 0.32, saliti anche i passaggi chiave 2.34 contro 1.51 cosi come quelli in area di rigore 0.95 contro 0.62. Meno invece i gol 0.19 contro 0.52 a partita, frutto anche di meno tiri 2.0 contro 3.16.