Leao, sospiro di sollievo da 20 milioni (per ora): patto d’onore col Milan per il rinnovo del contratto

La Gazzetta dello Sport fa luce sulla questione Leao tra indennizzo allo Sporting e rinnovo.

Il Tas ha detto la sua sul caso-Leao e ha riconosciuto le responsabilità del Lille, indicando alla Fifa di quantificare l’indennizzo allo Sporting per quella clamorosa rescissione unilaterale del 2018.

Secondo i legali del club campione in carica in Portogallo il Lille deve pagare 20 milioni di euro: erano 16 in partenza più gli interessi. Ma non è affatto detto che sia finita qui: a tal proposito va ricordato che inizialmente la Fifa non si era dichiarata sulla questione. La puntata di ieri rischia di essere interlocutoria. Le norme internazionali del diritto sportivo prevedono, in casi del genere, che venga interposto appello sia al tribunale federale svizzero che allo stesso Tas. Un’autentica maratona, all’insegna delle carte bollate e con inevitabili perdite di tempo. Ecco perché il Milan fa conto su una sorta di patto d’onore con Leao per chiudere la pratica del rinnovo in tempi ragionevoli. Con Mendes il dialogo prosegue in maniera costruttiva: Rafael salirebbe dagli attuali 1,5 milioni di euro sino a quota 4,5.