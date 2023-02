Le ultime sulle condizioni di Theo Hernandez dopo la botta in allenamento: il calciatore dovrebbe partire titolare

Come riportato da Sky Sport, Theo Hernandez ha rimediato una botta in allenamento che lo costringerà a stringere i denti in vista di stasera.

Nonostante il dolore, il terzino del Milan dovrebbe partire titolare contro il Tottenham.