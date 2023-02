Le ultime su Calabria e Bennacer: rientro graduale in vista del ritorno di Champions League contro il Tottenham

Come riportato dal Corriere dello Sport, sia Davide Calabria che Ismael Bennacer non vogliono rischiare e dunque non saranno a disposizione di Pioli nel match contro l’Atalanta.

Per i due calciatori del Milan il rientro sarà graduale in vista della Fiorentina settimana prossima per arrivare al 100% al match di Champions.