Lazzari punta il Milan: oggi il test decisivo per il terzino

Lazzari vuole provarci: il terzino ha messo nel mirino il Milan: oggi potrebbe esserci il test decisivo per il terzino

Giorno dopo giorno una speranza che aumenta. Milan Lazio di avvicina e uno dei principali pensieri di Sarri non possono non essere le condizioni di Manuel Lazzari.

Sono passate quasi due settimane dall’infortunio con lo Spezia e il terzino, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, vuole tentare il recupero. L’ex Spal ha ricominciato ad allenarsi da due giorni o oggi dovrebbe esserci il test decisivo. In caso di esiti positivi potrebbe partire dalla panchina, con Marusic in campo. Ma non può essere esclusa la sorpresa.