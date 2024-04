Lazza, scoppia la polemica per il suo coro contro i napoletani: il rapper chiarisce sui propri social quanto avvenuto in Milan Roma

Il rapper e noto tifoso del Milan, Lazza, è finito al centro di una polemica social che si è scatenata dopo che ieri è stato immortalato dalle telecamere di San Siro nel match contro la Roma mentre si univa ad un coro dei tifosi milanisti contro i napoletani. Il cantante, intervenuto sui propri social, ci ha tenuto a spiegare l’accaduto senza però dare delle scuse.

IL MESSAGGIO – «Cari ricercatori del male, che sono un appassionato di calcio come la maggioranza degli Italiani non è un segreto. Che sono un tifoso del Milan come una parte (la più bella) di questi appassionati non è certo un segreto! Ma da qui a costruire un caso su un semplice coro sulla perdira di tempo per lo più senza nessuna parola offensiva qui c’è un abisso! Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese! E chi pensa il contrario mi sa che ha il cervello un po’ troppo confuso! Entrando nel dettagli i napoletani sanno bene la stima e l’affetto che provo per loro e tra noi c’è sempre stato un rapporto di ironia calcistica sana per il semplice fatto che come me amano la squadra della propria città! E forse è porprio questo il bello! Detto questo io faccio musica non dimentichiamolo mai! Concludendo rispondo a tutti i miei amici napoletani che da ieri mi stanno prendendo per il culo per il risultato… ebbene sì sto ancora rosicando ahahahah. Vi voglio bene».