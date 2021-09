La Lazio vuole recuperare Luiz Felipe per la sfida con il Milan

Luiz Felipe è ancora alle prese con infortunio: le sue condizioni saranno monitorate oggi alla ripresa degli allenamenti

Maurizio Sarri aveva deciso di non rischiare Luiz Felipe, non al meglio, lasciandolo in panchina contro lo Spezia. L’idea della Lazio è quella di recuperarlo in vista della sfida contro il Milan.

Le condizioni del brasiliano sono da monitorare ma in casa biancoceleste filtra ottimismo per recuperare il giocatore contro i rossoneri.

LEGGI DI PIÙ SU LAZIONEWS24