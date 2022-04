Lazio Milan: tifosi rossoneri già arrabbiati con Guida e Orsato. I precedenti con il fischietto e il Var dell’Olimpico

Stasera in Lazio-Milan l’arbitro Guida e il Var Orsato – entrambi internazionali e navigati – non verrano certo giudicati con occhio bonario dai milanisti, che addebitano al primo la convalida con l’Udinese, in qualità di Var, del gol di Udogie accusato di aver segnato di mano e che ricordano del secondo, proprio contro la Lazio nel campionato scorso, il mancato annullamento di un contestato gol di Correa. Lo scrive Repubblica.