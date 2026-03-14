Lazio Milan, spunta un dato che fa sorridere Allegri: la statistica sui rossoneri non mente

Lazio Milan, i rossoneri non perdono all’Olimpico contro i biancocelesti da tre anni: la statistica che fa felice Allegri

Domenica sera lo Stadio Olimpico si vestirà a festa per una sfida che profuma di alta classifica e tensioni mai sopite. Dopo un lungo periodo di diserzione per protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito, i gruppi organizzati della Lazio hanno annunciato una tregua simbolica per sostenere la squadra di Sarri in questo scontro diretto. Per il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dall’entusiasmante vittoria nel derby che ha accorciato a sette i punti di distacco dall’Inter, l’atmosfera romana sarà un test di maturità fondamentale. I rossoneri dovranno isolarsi dal calore ritrovato del pubblico laziale per dare continuità al sogno rimonta, consapevoli che ogni passo falso a dieci giornate dal termine potrebbe risultare fatale.

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Lazio Milan, l’Olimpico e l’altalena dei risultati: le statistiche

I dati pre-partita raccontano di un equilibrio quasi perfetto e di un campo storicamente ostico per il Diavolo. Se è vero che il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide totali contro i biancocelesti, il bilancio nelle ultime 12 gare giocate in casa della Lazio vede regnare una parità assoluta: quattro vittorie per parte e quattro pareggi.

L’ultimo precedente a Roma, risalente al 31 agosto 2024, si concluse con un pirotecnico 2-2 firmato dalle reti di Castellanos e Dia per i padroni di casa e di Pavlovic e Leão per i rossoneri. Allegri punta a invertire il trend dell’ultima sconfitta capitolina del marzo 2025, affidandosi a un 3-5-2 che vede Ricci favorito su Jashari per sostituire lo squalificato Rabiot.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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