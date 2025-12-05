 Lazio Milan, l'account social: «The corner» - IL VIDEO
Lazio Milan, l'account social biancoceleste contro i tifosi rossoneri: «The corner». Scatta la polemica - VIDEO

Lazio Milan – L’account social ufficiale dei biancocelesti pubblica un video in cui prende in giro i tifosi milanisti. Scatta la polemica

Da sabato fino a ieri sera, tra tifosi del Milan e tifosi della Lazio non sono mancate polemiche. Tanti battibecchi sui social, le due curve che caricano i rispettivi ambienti prima della Coppa Italia, fino ad arrivare ai cori ieri sera allo Stadio Olimpico.

Se in casa Lazio c’era stata polemica per il presunto rigore non dato per il tocco di mano in area di Pavlovic, lato Milan c’è stata qualche lamentela (che non ha coinvolto la società) per il calcio d’angolo assegnato ai biancocelesti dal quale è scaturito il gol decisivo di Mattia Zaccagni. Proprio su questo ha fatto ironia l’account ufficiale della Lazio.

Un video che sta generando qualche polemica, arrivando appunto da un account societario. Questa comunicazione social non è però una novità in casa biancoceleste, in passato c’erano già stati video simili.

