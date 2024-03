Lazio Milan: rossoneri arrivati a Roma. Le FOTO dell’arrivo della squadra di Pioli in vista della sfida di questa sera all’Olimpico

Dopo la rifinitura mattutina, il Milan è arrivato a Roma dove questa sera scenderà in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico per la sfida valida per la 27esima giornata di campionato di Serie A.

Touchdown in Rome 🛬

Dressed to conquer with our @pumafootball Archive Collection 😎#LazioMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) March 1, 2024

Ecco le immagini dei rossoneri appena atterati a Roma pubblicate sui social.