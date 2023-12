Lazio-Milan Primavera 1-0: una rete nel primo tempo di Gonzalez condanna i rossoneri di Ignazio Abate alla sconfitta

Brutta sconfitta per il Milan Primavera di Ignazio Abate nella gara di oggi in trasferta contro la Lazio e valida per la 12^ giornata di campionato.

A decidere la sfida una rete di Gonzalez nel primo tempo.