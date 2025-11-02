Lazio Milan Primavera 1-1: rossoneri spreconi nonostante il gol di Scotti, Mancioppi sbaglia un rigore decisivo

Lazio Milan Primavera 1-1: i giovani di Renna troppo spreconi nel match odierno nonostante il gol di Scotti. Il resoconto del match

La sfida della 10ª giornata del campionato Primavera 1, Lazio-Milan, si è conclusa con il risultato di 1-1. I rossoneri di mister Renna non sono riusciti a conquistare i tre punti, nonostante abbiano creato «tante occasioni avute».

L’occasione più clamorosa per il Milan è arrivata a fine primo tempo: il rigore, calciato da Mancioppi, è stato sbagliato, negando il possibile vantaggio.

Nella ripresa, il gioco è stato meno intenso. Il portiere milanista Bianchi è stato protagonista di un intervento decisivo, dovendo «inventarsi un miracolo» su un inatteso tentativo di autogol di Zukic. Il pareggio finale lascia un po’ di amaro in bocca ai rossoneri, che non hanno saputo capitalizzare la mole di gioco prodotta.