Formazioni ufficiali Lazio Milan Primavera: le scelte di Punzi e Renna per la sfida in programma alle 11

14 minuti ago

Milan Primavera

Formazioni ufficiali Lazio Milan Primavera: di seguito le scelte di Punzi e Renna per la sfida in programma alle 11

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Lazio e Milan Primavera, valida per la 10ª giornata del campionato Primavera 1, con calcio d’inizio alle ore 11:00.

Il Milan di mister Giovanni Renna scende in campo con un modulo (4-3-3). Questa la formazione rossonera:

  • Bianchi in porta; difesa con Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; a centrocampo Cissé, Mancioppi, Perera; tridente offensivo composto da Plazzotta, Ossola e Scotti.

La Lazio di Francesco Punzi risponde con:

  • Bosi tra i pali; in campo Ciucci, Bordon, Baldi, Sueljmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Fernandes. A disposizione, tra gli altri, Pannozzo e Carbone.

LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordon, Baldi, Sueljmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Fernandes. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi. 

MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. A disposizione: Doneda, Catalano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna 

