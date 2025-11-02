News
Formazioni ufficiali Lazio Milan Primavera: le scelte di Punzi e Renna per la sfida in programma alle 11
Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Lazio e Milan Primavera, valida per la 10ª giornata del campionato Primavera 1, con calcio d’inizio alle ore 11:00.
Il Milan di mister Giovanni Renna scende in campo con un modulo (4-3-3). Questa la formazione rossonera:
- Bianchi in porta; difesa con Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; a centrocampo Cissé, Mancioppi, Perera; tridente offensivo composto da Plazzotta, Ossola e Scotti.
La Lazio di Francesco Punzi risponde con:
- Bosi tra i pali; in campo Ciucci, Bordon, Baldi, Sueljmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Fernandes. A disposizione, tra gli altri, Pannozzo e Carbone.
MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. A disposizione: Doneda, Catalano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna