Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport: solo cinque rossoneri sufficienti, bocciatura a sorpresa per Maignan e Allegri

Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport condannano la prestazione dei rossoneri all’Olimpico: bocciato anche Maignan

La sconfitta dell’Olimpico, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, si riflette duramente sulle pagelle di Tuttosport di questa mattina. Nelle valutazioni della testata, solamente cinque giocatori meritano la sufficienza, senza che nessuno superi il voto 6. I promossi sono: Pavlovic, Rabiot, Jashari, Estupinan e Loftus-Cheek.

Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport: Maignan bocciato

A sorprendere è la bocciatura di Maignan, fermo a 5.5, nonostante sia stato autore di due miracoli. La critica è focalizzata sul gol decisivo: «Legge male la traiettoria del corner, perde il tempo sul colpo di Zaccagni che lo buca sul primo palo». Voto 5.5 anche per Tomori, Saelemaekers e Ricci.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri viene rimandato con lo stesso voto insufficiente. Le colpe individuate da Tuttosport riguardano la condotta tattica: «Ancora un primo tempo sotto ritmo, nella ripresa manca la solita stoccata per svoltare». Inoltre, si evidenzia come «Lì davanti manca un riferimento pesante». I voti più bassi (5) sono per De Winter, Nkunku e Leao. Il giudizio su Rafa è severissimo: «Non prende mai velocità, l’errore grave è aver cestinato l’opportunità del vantaggio calciando alto a ridosso dell’area piccola».