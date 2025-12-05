 Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport: Maignan bocciato
Connect with us

News

Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport: solo cinque rossoneri sufficienti, bocciatura a sorpresa per Maignan e Allegri

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Cardinale chiude i rubinetti a gennaio? Clamorosa indiscrezione sulla sessione invernale

News

Torino Milan, trasferta tabù: il Diavolo costretto a voltare pagina in un campo storicamente ostico

News

Lazio Milan, le pagelle del Corriere dello Sport: solo quattro rossoneri sopra la sufficienza, Allegri bocciato

News

Jashari, primo segnale incoraggiante dopo sei mesi: il centrocampista è promosso dai numeri. I dati non mentono

News

Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport: solo cinque rossoneri sufficienti, bocciatura a sorpresa per Maignan e Allegri

Milan news 24

Published

9 minuti ago

on

By

Maignan

Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport condannano la prestazione dei rossoneri all’Olimpico: bocciato anche Maignan

La sconfitta dell’Olimpico, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, si riflette duramente sulle pagelle di Tuttosport di questa mattina. Nelle valutazioni della testata, solamente cinque giocatori meritano la sufficienza, senza che nessuno superi il voto 6. I promossi sono: Pavlovic, Rabiot, Jashari, Estupinan e Loftus-Cheek.

Lazio Milan, le pagelle di Tuttosport: Maignan bocciato

A sorprendere è la bocciatura di Maignan, fermo a 5.5, nonostante sia stato autore di due miracoli. La critica è focalizzata sul gol decisivo: «Legge male la traiettoria del corner, perde il tempo sul colpo di Zaccagni che lo buca sul primo palo». Voto 5.5 anche per Tomori, Saelemaekers e Ricci.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri viene rimandato con lo stesso voto insufficiente. Le colpe individuate da Tuttosport riguardano la condotta tattica: «Ancora un primo tempo sotto ritmo, nella ripresa manca la solita stoccata per svoltare». Inoltre, si evidenzia come «Lì davanti manca un riferimento pesante». I voti più bassi (5) sono per De Winter, Nkunku e Leao. Il giudizio su Rafa è severissimo: «Non prende mai velocità, l’errore grave è aver cestinato l’opportunità del vantaggio calciando alto a ridosso dell’area piccola».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.