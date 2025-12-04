Lazio Milan, la Curva Sud suona la carica: «Portate sciarpa e voce, coloriamo l’Olimpico!» – FOTO

Lazio Milan, messaggio social del tifo organizzato rossonero in vista della sfida di Coppa Italia: appello all’unità nel settore ospiti per spingere la squadra ai quarti

La marcia di avvicinamento al calcio d’inizio della sfida tra Lazio e Milan è scandita non solo dalle scelte tattiche degli allenatori, ma anche dal calore della tifoseria. In vista del delicatissimo ottavo di finale di Coppa Italia in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, la Curva Sud Milano ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra chiamando a raccolta il popolo rossonero che seguirà la trasferta nella Capitale.

Il cuore pulsante del tifo milanista sarà regolarmente presente sugli spalti per sostenere i ragazzi di Massimiliano Allegri in una gara da dentro o fuori che non ammette appelli.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram, gli ultras hanno lanciato un appello vibrante e preciso a tutti i presenti nel settore ospiti: «Oggi ci sarà bisogno della spinta di tutta la curva. Coloreremo tutto il settore ospiti, portate una sciarpa e soprattutto portate la voce per spingere i nostri ragazzi!». L’obiettivo è chiaro: trasformare lo spicchio di stadio riservato ai milanisti in un muro rossonero, sia visivamente che acusticamente. La richiesta di portare una sciarpa punta a creare una coreografia spontanea e d’impatto, mentre l’invito a “portare la voce” sottolinea la necessità di un sostegno incessante per contrastare il fattore campo avverso e spingere la squadra verso la qualificazione ai quarti di finale.

Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

