Lazio Milan, il nervosismo di Leao e le parole di Tare dalla tribuna: «Ma guarda che roba, come fa…». Il retroscena

Lazio Milan, dal nervosismo di Leao alle parole di Tare dalla tribuna dell’Olimpico: ecco il retroscena sul dirigente rossonero

Il clima in casa rossonera si fa sempre più teso dopo la sconfitta contro la Lazio. Al centro della bufera c’è Rafael Leao, protagonista di una serata da dimenticare non solo per la prestazione, ma soprattutto per l’atteggiamento mostrato in campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 non ha affatto gradito la gestione di Massimiliano Allegri: «Dopo aver mandato a quel paese Pulisic qualche minuto prima per non averlo servito al limite dell’area, il numero 10 rossonero si è lamentato con il tecnico livornese per la sostituzione (“Mister ma lasciami dentro!”)».

Lazio Milan, malumore della dirigenza e il caso della sostituzione

La reazione di Leao non è passata inosservata ai vertici del club, presenti in tribuna per assistere al match. Le telecamere hanno catturato il nervosismo di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, apparso visibilmente contrariato per il comportamento della stella portoghese: «Ma guarda che roba, come fa…». Il labiale del dirigente non lascia spazio a molte interpretazioni e sembra rivolto proprio all’attaccante, colpevole di una gestione dei tempi poco professionale in un momento critico della gara.

L’episodio che ha scatenato la furia della dirigenza riguarda infatti il modo in cui il giocatore ha abbandonato il rettangolo verde: «Probabilmente proprio con Leao che non solo si è arrabbiato per il cambio, ma ha anche lasciato il terreno di gioco senza fretta nonostante il Milan fosse sotto nel risultato». Un segnale di rottura che Allegri dovrà gestire con estrema cautela per evitare che il caso diventi una spaccatura insanabile all’interno dello spogliatoio.