Lazio Milan, l’arbitro del match sarà Guida: ecco i precedenti e il bilancio con i rossoneri

Lazio Milan, l’arbitro della sfida dell’Olimpico sarà Marco Guida: ecco i precedenti e il bilancio con la squadra rossonera

Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la delicata sfida tra Lazio e Milan, valevole per il 29° turno di Serie A Enilive. Una scelta di esperienza per l’AIA, che affida il match a un fischietto che conosce bene entrambe le realtà. Per Guida si tratta di un ritorno significativo all’Olimpico per questa sfida: «Già il precedente di Coppa Italia del 4 dicembre, con i biancocelesti usciti vincitori per 1-0, fu arbitrato proprio da Marco Guida». Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova dunque l’arbitro che ha segnato uno dei momenti più amari della stagione nelle coppe.

Lazio Milan, un feeling costante: quinta direzione per il Milan

In questa stagione, il rapporto tra Guida e i colori rossoneri è stato particolarmente intenso. Quella di domani «sarà già la quinta volta che il campano dirigerà una gara dei rossoneri in questa stagione», a testimonianza della grande fiducia che i vertici arbitrali ripongono in lui per i match di cartello. Finora, sotto la sua direzione, il Milan ha ottenuto risultati altalenanti: «Guida ha arbitrato: il pareggio per 0-0 in casa della Juventus, la vittoria per 1-0 a San Siro contro la Roma, la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e la vittoria a Como per 1-3».

Lazio Milan, i precedenti storici: Milan squadra più diretta

I numeri complessivi di Marco Guida con il club di via Aldo Rossi sono da record. Con la gara di domani, il direttore di gara raggiungerà un traguardo statistico importante: «Il Milan si conferma la squadra diretta il maggior numero di volte: con questa saliremo a 42 incroci». Un dato che lo vede protagonista nella storia recente dei rossoneri molto più che con altre big del nostro campionato, come la Roma (35 precedenti) o l’Inter (33). Il bilancio storico pende leggermente a favore del Diavolo, ma con margini che promettono equilibrio: «I precedenti attualmente recitano: 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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