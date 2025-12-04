Lazio Milan, fine dell’incubo per Jashari: titolare dopo 103 giorni. Ecco dove giocherà il centrocampista svizzero

Lazio Milan, Jashari debutta dal 1′ in maglia rossonera: sostituisce Modric in regia dopo il grave infortunio di agosto

Il conto alla rovescia è terminato. Dopo un’attesa durata ben 103 giorni, questa sera all’Olimpico scoccherà finalmente l’ora di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è pronto a tornare in campo in una gara ufficiale, mettendosi alle spalle un periodo buio iniziato lo scorso 23 agosto, data della sua ultima apparizione contro la Cremonese in campionato.

Da quel momento, la sua avventura rossonera è stata bruscamente interrotta da un grave infortunio al perone, rimediato in allenamento dopo uno sfortunato scontro di gioco con il compagno Santiago Gimenez.

Contro la Lazio, negli ottavi di Coppa Italia, Jashari non si limiterà a fare presenza: per lui si tratterà della prima volta assoluta da titolare con la maglia del Milan. Massimiliano Allegri gli affiderà le chiavi del centrocampo, schierandolo nel delicato ruolo di regista davanti alla difesa al posto di Luka Modric, a cui verrà concesso un turno di riposo. Una chance enorme per dimostrare il suo valore e riprendere quel filo interrotto bruscamente oltre tre mesi fa.

