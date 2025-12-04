Lazio Milan, diretta su Italia 1: telecronisti e opinionisti post partita in studio. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’appuntamento con la Coppa Italia è fissato per stasera, con la grande sfida tra Lazio e Milan che infiammerà lo Stadio Olimpico. Il match, valido per gli ottavi di finale e in gara secca, deciderà chi tra i biancocelesti e i rossoneri potrà proseguire il cammino verso il trofeo nazionale. Per la gioia di tutti gli appassionati, l’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in chiaro su Italia 1, garantendo la massima visibilità a questa cruciale partita.

La Squadra di Telecronaca: Callegari e Paganin al Commento

Per guidare gli spettatori attraverso le emozioni della partita, Mediaset schiera una coppia di commentatori ben collaudata. La telecronaca del match sarà affidata alla voce di Massimo Callegari, noto per la sua passione e competenza, affiancato al commento tecnico da Massimo Paganin, l’ex difensore e ora stimato opinionista, che offrirà la sua analisi tattica in tempo reale.

Sarà interessante ascoltare le loro osservazioni sulle mosse di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore rossonero che mira al suo sesto successo in Coppa Italia, e sulle contromosse di Maurizio Sarri. La partita è fondamentale per il Milane per il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che punta a una profonda cavalcata nella competizione.

Lo Studio Pre e Post-Partita: Un Parterre di Esperti

Ma lo spettacolo non si limiterà al campo: l’emittente ha preparato uno studio di approfondimento ricco di nomi illustri per analizzare la partita prima e dopo il fischio finale.

La conduzione dello studio su Italia 1 sarà affidata alla professionalità di Monica Bertini, che guiderà il dibattito tra un parterre di esperti composto da:

Christian Panucci , l’ ex difensore di Roma e Milan, noto per le sue analisi schiette .

, l’ di Roma e Milan, noto per le sue . Emiliano Viviano , l’ ex portiere con una lunga esperienza in Serie A, che porterà il suo punto di vista tra i pali.

, l’ con una lunga esperienza in Serie A, che porterà il suo punto di vista tra i pali. Sandro Sabatini , il giornalista sportivo famoso per le sue opinioni taglienti.

, il famoso per le sue opinioni taglienti. Graziano Cesari, l’ex arbitro di fama internazionale, pronto a chiarire ogni dubbio sui casi da moviola.

La presenza di questi opinionisti garantisce una copertura completa dell’evento, con analisi tattiche, approfondimenti tecnici e focus sui possibili errori arbitrali, rendendo la serata imperdibile per chiunque voglia seguire da vicino l’avventura del Diavolo in Coppa Italia. La gara tra Lazio e Milan è un crocevia della stagione, e Italia 1 è pronta a raccontare ogni istante.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.