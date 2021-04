Lazio-Milan, i precedenti del match allo Stadio Olimpico

Ci si avvicina a Lazio-Milan, scontro diretto fondamentale per la corsa Champions dei rossoneri. I precedenti del match

Prosegue la settimana di avvicinamento a Lazio-Milan, gara pesante nelle logiche delle ambizioni Champions della squadra di Pioli. Entrambe reduci da una sconfitta e distanti 8 punti in classifica, con la squadra di Simone Inzaghi che ha però una gara da recuperare.

I precedenti allo Stadio Olimpico sorridono ai rossoneri. Il bilancio infatti recita 26 vittorie, 38 pareggi e 23 sconfitte per il Diavolo nella Roma biancoceleste. Milan imbattuto inoltre nelle ultime 4 gare in casa laziale tra Serie A e Coppa Italia. La stagione scorsa terminò con un netto 0-3 per la squadra di Pioli con reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic.