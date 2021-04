Lazio-Milan, gli ex della partita: tanti i ritorni al passato

In vista di Lazio-Milan saranno in tanti che lunedì sera giocheranno contro la loro ex squadra. Ecco di chi si tratta

Lazio-Milan sarà sfida per due ex rossoneri contro il loro recente passato. Nelle fila biancoceleste infatti, sono presenti Pepe Reina, al Milan nella stagione 2018/19, e Mateo Musacchio, difensore argentino in rossonero dal 2017 fino al gennaio di questa stagione con in totale 75 presenze.

Ritorno al passato anche per Stefano Pioli, allenatore biancoceleste dal 2014 al 2016. Nella sua avventura nella Capitale, l’Aquila conquistò il ritorno in Champions League dopo ben 8 anni. Adesso il tecnico classe ’65 vuole la stessa impresa con il Milan.