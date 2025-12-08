Lazio Milan fa scuola, cambia ancora il Var: la FIFA valuta una novità! Per il Mondiale

Lazio Milan potrebbe fare scuola, la FIFA sarebbe pronta ad introdurre una grande novità per il Mondiale 2026

La recente sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan ha riacceso i riflettori su uno dei temi più dibattuti del calcio moderno: la precisione delle decisioni arbitrali sui calci piazzati. L’incontro, disputato lo scorso giovedì, è stato risolto da un’azione che ha suscitato non poche perplessità e che potrebbe avere ripercussioni a livello globale sull’applicazione della tecnologia.

La Rete di Zaccagni e il Corner Controverso

Il match è stato deciso da un colpo di testa vincente di Mattia Zaccagni, l’esterno offensivo della squadra capitolina noto per la sua abilità negli inserimenti. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma è proprio su tale decisione che sono sorte le polemiche.

I replay e le discussioni post-partita hanno evidenziato più di qualche dubbio sulla correttezza dell’assegnazione del corner. Per i sostenitori del Diavolo, che hanno visto sfumare l’accesso al turno successivo, l’azione avrebbe dovuto essere interrotta prima che il pallone superasse la linea di fondo, con la conseguenza che il gol andava ritenuto viziato. Episodi come questo, che alterano l’esito di gare cruciali, alimentano la frustrazione e la richiesta di maggiore trasparenza.

La Proposta Rivoluzionaria della FIFA

A quanto pare, l’episodio dell’Olimpico non è passato inosservato ai piani alti del calcio mondiale. Secondo quanto riportato da Repubblica, la FIFA sarebbe pronta a fare un passo rivoluzionario: estendere l’uso del VAR anche per verificare l’assegnazione dei calci d’angolo.

Questa mossa mira a eliminare gli errori umani in una fase del gioco dove la velocità dell’azione e la prospettiva rendono spesso impossibile per l’arbitro di campo prendere la decisione corretta con certezza. L’introduzione del VAR sui corner rappresenterebbe un ulteriore passo verso l’utilizzo della tecnologia per garantire la giustizia sportiva, riducendo le controversie che spesso infiammano il dibattito calcistico.

L’Orrizzonte del Mondiale 2026

L’intenzione della Federazione Internazionale è chiara: testare e introdurre questa nuova applicazione già in un palcoscenico di altissimo livello. L’obiettivo sarebbe quello di rendere operativa la novità in vista dei Mondiali di calcio del 2026.

Se implementata, questa modifica cambierebbe radicalmente la gestione delle situazioni da fermo, aumentando la pressione sugli ufficiali di gara ma offrendo, al contempo, un meccanismo di controllo decisivo per le sorti di una partita. In attesa di sviluppi ufficiali, la vicenda Lazio-Milan rimane un emblematico esempio di come anche il dettaglio apparentemente minore possa influenzare il risultato finale e accelerare l’evoluzione regolamentare del gioco più amato al mondo.