Lazio Milan, eliminazione amara in Coppa Italia: il Diavolo non usciva agli ottavi dal ko contro il Torino
Lazio Milan, l’ultima uscita di scena dei rossoneri agli ottavi risaliva alla stagione 2022/23. Sfuma uno degli obiettivi stagionali
Il Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano della Lazio. I rossoneri sono stati estromessi agli ottavi di finale, un turno che si conferma ostico per il club.
L’ultima volta che il Diavolo non era riuscito a superare questo stadio della competizione risaliva alla stagione 2022/23. In quell’occasione, la squadra fu sconfitta dal Torino, all’epoca sotto la guida tecnica di Stefano Pioli.
L’eliminazione precoce di quest’anno, sebbene con un tecnico differente e in un contesto diverso, ripropone la necessità di superare lo scoglio degli ottavi, un turno che negli anni recenti si è rivelato complicato per il Milan.