Lazio Milan, Estupinan scalza Bartesaghi? Dilemma di Allegri, spiffero da Milanello

Lazio Milan, Massimiliano Allegri potrebbe confermare Estupinan a sinistra dopo il gol vittoria nel derby contro l’Inter

Il Milan si prepara alla delicata trasferta di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, un crocevia fondamentale per mantenere viva la speranza di una rimonta Scudetto. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi nodi di formazione, e il dubbio più acceso riguarda la fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è vivo il ballottaggio tra Pervis Estupiñán e il giovane Davide Bartesaghi.

Lazio Milan, Estupiñán o Bartesaghi: la scelta tra l’entusiasmo e l’affidabilità

L’ecuadoriano è reduce dalla notte magica del Derby, deciso proprio da una sua rete, la prima in maglia rossonera, che lo ha trasformato in eroe inaspettato dopo un periodo difficile. Tuttavia, Bartesaghi ha dimostrato per tutta la stagione una continuità impressionante, diventando spesso il titolare di riferimento per Allegri grazie alla sua solidità difensiva.

Se Estupiñán garantisce spinta e l’entusiasmo del gol partita, il classe 2005 offre maggiore equilibrio. Con lo squalificato Rabiot assente a centrocampo, la scelta dell’esterno sarà decisiva per garantire la copertura necessaria alla difesa guidata da Tomori.