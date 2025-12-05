 Lazio Milan, Diavolo in crisi di gol. Pasotto: «Vizio...»
Connect with us

News

Lazio Milan, Diavolo in crisi di gol. Pasotto: «Vizio democratico, la sproporzione è netta». Allegri preoccupato

News

Jashari promosso con i numeri. Allegri: «Ha fatto una buona partita, ha tenuto bene il campo»

News

Pellegrino è il primo obiettivo come centravanti per il Milan: Tare e Allegri...

News

Gimenez Milan, futuro ancora incerto: interessi dalla Premier League

News

Torino Milan, una trasferta storicamente complicata per i rossoneri: i dati

News

Lazio Milan, Diavolo in crisi di gol. Pasotto: «Vizio democratico, la sproporzione è netta». Allegri preoccupato

Milan news 24

Published

14 minuti ago

on

By

Leao

Lazio Milan e non solo: un dato sui rossoneri in questa prima parte di stagione preoccupa i rossoneri. Troppi i gol sbagliati

La sconfitta dell’Olimpico, rivista con il senno di poi, rivela «una serie clamorosa di errori sottoporta». Secondo Marco Pasotto su Gazzetta.it, questo è un «vizio molto democratico in casa rossonera», e gettare la croce addosso soltanto a qualcuno sarebbe «riduttivo». L’impressione è che i giocatori «perdono il lume della ragione e vedono quei 7,32 metri di porta diventare strettissimi» quando si trovano davanti al portiere avversario.

Lazio Milan, i tanti gol sbagliati preoccupano Allegri

Nel dopogara, Allegri ha motivato così la sofferenza in zona gol: «Mancano le reti dei centrocampisti e sulle palle inattive». Questa prima spiegazione, in effetti, affonda le radici in una «verità scomoda». Si tratta di aspetti su cui il Milan può lavorare con assiduità, dal momento che le settimane a Milanello trascorrono «per lo più sgombre da impegni infrasettimanali» dopo l’uscita dalle coppe.

Nonostante il Milan sia «piuttosto bravo a variare lo spartito della fase offensiva», riuscendo a portare davanti alla porta «svariati giocatori» e non soltanto i soliti noti, il problema rimane strutturale. La «sproporzione fra occasioni create e realizzate» rimane netta e deve essere risolta per dare un senso alla stagione.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.