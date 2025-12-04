Lazio Milan, strada in salita del Milan negli ottavi di Coppa Italia. Ecco il regolamento. Segui le ultimissime

L’appuntamento di stasera è di quelli che contano: Lazio-Milan, ottavo di finale della Coppa Italia, è una gara a eliminazione diretta che rappresenta il primo vero crocevia della stagione per il Diavolo.

A differenza delle edizioni precedenti, in cui il Milan giocava quasi sempre tra le mura amiche di San Siro, i rossonerisono costretti a disputare l’incontro in trasferta, sul campo ostico dello Stadio Olimpico. Questa anomalia è diretta conseguenza del deludente ottavo posto in classifica raggiunto da Rafael Leão, l’esterno portoghese e compagni, nella scorsa stagione, un piazzamento che ha escluso la squadra dal gruppo di testa nel tabellone della Coppa.

⏱️ Senza Supplementari: Gara Secca e Il Brivido dei Rigori

Il formato dell’incontro aggiunge un ulteriore elemento di suspense e rende la partita estremamente tattica. Trattandosi di una gara secca, la sfida dovrà trovare un vincitore nei 90 minuti. In caso di perfetta parità, non sono previsti i tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.

Questa regola impone a Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese, e al suo staff di preparare la squadra a una possibile lotteria finale, un dettaglio non da poco che ha già influenzato le scelte, come la conferma del portiere titolare Mike Maignan.

Per il Milan, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese che punta a ricostruire il prestigio del club, la Coppa Italia è un obiettivo fondamentale. Vincere stasera contro la squadra di Maurizio Sarri non solo darebbe una sferzata di fiducia, ma garantirebbe anche l’accesso al prossimo turno.

➡️ Il Possibile Quarto di Finale: Bologna o Parma Attendono

Ma cosa aspetta il Milan in caso di successo all’Olimpico? La vittoria aprirebbe le porte dei quarti di finale e il percorso è già delineato. I rossoneri affronterebbero la vincente dell’altro ottavo tra Bologna e Parma.

Lo scenario è duplice:

In caso di vittoria del Bologna, i quarti si giocherebbero in trasferta contro i felsinei, un altro campo difficile. In caso di vittoria del Parma, l’incontro si disputerebbe a San Siro, con il vantaggio di giocare in casa contro una squadra di categoria inferiore.

L’obiettivo primario di Allegri è superare l’ostacolo Lazio per poi concentrarsi sul prossimo avversario. La strada verso la finale è tortuosa ma il Diavolo è deciso a dimostrare la sua forza in questa competizione.

