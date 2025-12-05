 Lazio Milan, la provocazione dei biancocelesti: un VIDEO
Lazio Milan, la provocazione social dei biancocelesti: un VIDEO per sbeffeggiare i tifosi rossoneri dopo la vittoria in Coppa Italia

Published

14 minuti ago

14 minuti ago

on

By

Saelemaekers

Lazio Milan, la gestione particolare del club biancoceleste tra silenzio stampa in campionato e ironia sul web dopo la vittoria in Coppa Italia

La gestione dei social della Lazio si è rivelata molto particolare: l’account ufficiale della società ha pubblicato un video per prendere in giro i tifosi rossoneri dopo la vittoria in Coppa Italia di ieri sera. L’ironia nasce dalla coda polemica di Milan 1-0 Lazio in campionato, gara caratterizzata da un pasticcio del VAR nel finale.

Nonostante il designatore Rocchi avesse confermato la correttezza della decisione di non assegnare il rigore, il club di Lotito scelse di andare in silenzio stampa, alludendo a un arbitraggio parziale e sfavorevole.

Una reazione giudicata «molto distante dalla realtà effettiva dei fatti». Il video post-Coppa Italia rappresenta quindi la singolare rivincita mediatica dei biancocelesti.

