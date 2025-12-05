News
Lazio Milan, la provocazione social dei biancocelesti: un VIDEO per sbeffeggiare i tifosi rossoneri dopo la vittoria in Coppa Italia
Lazio Milan, la gestione particolare del club biancoceleste tra silenzio stampa in campionato e ironia sul web dopo la vittoria in Coppa Italia
La gestione dei social della Lazio si è rivelata molto particolare: l’account ufficiale della società ha pubblicato un video per prendere in giro i tifosi rossoneri dopo la vittoria in Coppa Italia di ieri sera. L’ironia nasce dalla coda polemica di Milan 1-0 Lazio in campionato, gara caratterizzata da un pasticcio del VAR nel finale.
🚩🤭#LazioMilan#AvantiLazio pic.twitter.com/g141HqRpB8
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 5, 2025
Nonostante il designatore Rocchi avesse confermato la correttezza della decisione di non assegnare il rigore, il club di Lotito scelse di andare in silenzio stampa, alludendo a un arbitraggio parziale e sfavorevole.
Una reazione giudicata «molto distante dalla realtà effettiva dei fatti». Il video post-Coppa Italia rappresenta quindi la singolare rivincita mediatica dei biancocelesti.