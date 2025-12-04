Lazio Milan, è Matchday: Allegri cerca i quarti, Leao sfida la sua vittima preferita

Lazio Milan, stasera alle 21 l’ottavo di Coppa Italia all’Olimpico: rossoneri quasi infallibili in questo turno

È arrivato il momento della verità, è il giorno del matchday. Tra poche ore l’atmosfera dello Stadio Olimpico di Roma si accenderà per ospitare la sfida tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Il fischio d’inizio è fissato per questa sera, giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00, in un incrocio che ha il sapore della rivincita immediata, arrivando a pochissimi giorni di distanza dal vibrante scontro in Serie A tra le due compagini. La squadra guidata da Massimiliano Allegri si presenta all’appuntamento con un percorso già avviato, avendo eliminato Bari e Lecce nei turni precedenti, mentre per i biancocelesti si tratta del debutto stagionale nella competizione.

Lazio Milan, caccia ai quarti di finale di Coppa Italia

I precedenti statistici sorridono decisamente ai colori rossoneri in questa specifica fase del torneo. Come evidenziato dai dati Opta, il Milan vanta una tradizione quasi impeccabile, avendo superato il turno in ben 15 degli ultimi 16 ottavi di finale disputati in Coppa Italia (con un bilancio di 14 vittorie, un pareggio e una sconfitta). L’unico passo falso recente risale alla stagione 2022/23, quando il cammino si interruppe bruscamente a San Siro contro il Torino. Una statistica che carica l’ambiente, consapevole della solidità storica del club in questi match da dentro o fuori.

L’arma in più per Allegri potrebbe essere rappresentata da Rafael Leão, che vede nella Lazio il suo bersaglio prediletto. I numeri del portoghese contro i capitolini sono impressionanti: ha preso parte attiva a nove reti in 13 sfide totali (frutto di quattro gol e cinque assist), stabilendo il suo record personale di partecipazioni al gol contro una singola avversaria in gare ufficiali con la maglia del Milan. Stasera il numero 10 cercherà di aggiornare ulteriormente questo score per trascinare i suoi ai quarti.

