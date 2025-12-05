Lazio Milan, niente bis contro i ragazzi di Sarri: ora si aspetta la reazione rossonera. Segui le ultimissime

Non è arrivato il bis per il Milan all’Olimpico. A quattro giorni dalla vittoria di San Siro in campionato, i rossoneri sono caduti di misura contro la Lazio, venendo eliminati dalla Coppa Italia. Quello che poteva essere un obiettivo concretodella stagione è svanito a causa di diversi errori e, soprattutto, per la mancanza di cattiveria agonistica negli ultimi metri, a fronte di avversari apparsi più concreti, ruvidi e rabbiosi sotto porta.

L’Appello di Massimiliano Allegri: “Dobbiamo Essere Arrabbiati”

Nel post partita, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico toscano richiamato per la corsa Scudetto, è stato perentorio. L’allenatore ha chiesto ai suoi di essere arrabbiati. La rabbia non è solo per la sconfitta e l’addio alla coppa nazionale, ma è la mentalità stessa che Allegri cerca di infondere in ogni gara, in ogni 90 minuti.

Sono mancate le finalizzazioni in diverse occasioni create: il Diavolo non ha saputo sfruttare la sua mole di gioco proprio per la mancanza di quella ferocia negli ultimi metri, cruciale per portare a casa risultati e qualificazioni. Ma per il club meneghino, questo non è il momento dei rimpianti. Anzi, la squadra deve dimostrare la propria solidità mentaleproprio in queste fasi, subito dopo una sconfitta pesante.

Lo Sprint per la Vetta: Il Focus su Marzo

Sebbene la rinuncia a un cammino in Coppa Italia sia un dispiacere, la stagione è ancora lunga e la strada da seguire è una sola: il campionato.

Questo Allegri lo sa bene. Con le altre concorrenti per lo Scudetto (come Inter e Juventus, seppur non specificate) che saranno impegnate nelle coppe europee nei prossimi mesi, il Milan ha l’obbligo tattico di premere sull’acceleratore. L’obiettivo è guadagnare quello sprint in più per arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili. Marzo è il periodo chiave tanto bramato da Max, quel momento decisivo in cui, secondo la sua filosofia, ogni punto peserà il doppio sulla classifica finale.

La delusione post-Olimpico deve dunque trasformarsi in energia positiva, fresca, per permettere al Diavolo di indossare quel “vestito” di consapevolezza e concretezza che Allegri gli sta cucendo addosso.

Il Supporto Dirigenziale di Tare

A sostenere questa sfida Scudetto c’è la nuova struttura societaria. Il nuovo Direttore Sportivo (DS), Igli Tare, l’esperto dirigente albanese con un passato da costruttore di squadre vincenti, avrà il compito di fornire il supporto necessario a Max Allegri, specialmente a gennaio. Serve quella rabbia agonistica che fa vincere gare e trofei, e nessuno come Allegri – con la collaborazione e la visione di Tare – sa come guidare la propria flotta in acque sicure.