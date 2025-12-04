Lazio Milan, duello infinito in panchina: Allegri, il «Re di Coppa» sfida Sarri per la 21ª volta

Lazio Milan, i numeri della Lega Serie A sul confronto tra i tecnici: Max avanti negli scontri diretti e recordman della competizione con 5 trofei vinti

Lazio-Milan non rappresenta solo una classica del calcio italiano, ma anche il ventunesimo capitolo di un confronto tattico ormai storico tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

Come evidenziato dalle statistiche ufficiali della Lega Serie A, il bilancio degli scontri diretti pende decisamente a favore del tecnico livornese: prima del recente incrocio in campionato dello scorso 29 novembre, il conteggio vedeva Allegri avanti con ben 11 successi, a fronte di 4 pareggi e 4 vittorie dell’allenatore biancoceleste.

Il destino di Allegri è legato a doppio filo ai colori della Lazio, avversaria contro cui fece il suo esordio assoluto da tecnico in Serie A il 31 agosto 2008, subendo una sconfitta per 1-4 alla guida del Cagliari. Tuttavia, quando si parla di Coppa Italia, il mister rossonero si trasforma in un vero specialista: è l’allenatore più vincente nella storia del torneo con 5 trofei in bacheca (tutti conquistati con la Juventus). Un dominio assoluto certificato dal record di 4 edizioni vinte consecutivamente tra il 2015 e il 2018, stagioni in cui realizzò altrettanti double accoppiando la coppa allo scudetto.

