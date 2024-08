Lazio Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il big match di campionato

Lazio Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match valevole per la terza giornata di campionato

Nella serata di sabato 30 agosto, il Milan sarà ospite della Lazio per la sfida valevole per la terza giornata di Serie A 2024/25 e il primo big match in campionato per la formazione di Paulo Fonseca.

I tifosi rossoneri e tutti gli appassionati potranno seguire la sfida (il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 18:30) su DAZN oppure in streaming sull’app di DAZN.